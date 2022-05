Facebook i dark mode. Funkcja zaczęła znikać w aplikacji na iOS

Facebook na iOS wspiera dark mode, czyli ciemny motyw. Tymczasem funkcja zaczęła znikać. Tryb ciemny u wielu użytkowników iPhone’ów wyparował, co odbyło się bez żadnego wytłumaczenia. Prawdopodobnie jest to błąd. Dark mode w aplikacji Facebook na urządzeniach z iOS powinien powrócić.

Facebook na iOS wspiera dark mode od dłuższego czasu. Funkcja została wprowadzona już dawno i nastąpiło to po testach. Jednak wielu użytkowników iPhone’ów straciło do niej dostęp. Przez to nie mogą korzystać z tego rozwiązania i po prostu ono znikło. Dotyczy to dwóch wyborów.

Dark mode na iOS można aktywować (zależnie od aplikacji) ręcznie bez względu na wybór motywu w systemie. Facebook jest też w stanie śledzić to, na co użytkownik zdecydował się po prostu na iPhonie. Prawdopodobnie funkcja znikła w wyniku jednej z ostatnich aktualizacji dostarczonych poprzez App Store. Musiał pojawić się jakiś błąd, który to inżynierowie z Meta nie wychwycili.

Dark mode w aplikacji Facebook na iOS zapewne wróci

Możemy się domyślać, że błąd ten zostanie wkrótce usunięty i dark mode w aplikacji Facebook na iOS powróci. Tym bardziej że sprawa została nagłośniona przez zagraniczne serwisy. Jest to więc kwestią czasu. Na razie jednak nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na rozwiązanie.

