Kalkulator Google 8.2 gotowy na tablety. Aplikacja dostaje podzielony widok

Kalkulator Google 8.2 został zoptymalizowany na tablety, co firma zapowiadała już w trakcie tegorocznej konferencji I/O. Aktualizacja dla tej popularnej aplikacji wprowadza podzielony widok, co wcześniej nie było dostępne. Teraz to ulega zmianie i taka nowość użytkowników urządzeń z dużymi ekranami z pewnością ucieszy.

Podzielony widok z aplikacji Kalkulator Google 8.2 sprawia, że okno ma dwie części. Ta po lewej stronie wyświetla historię obliczeń. Natomiast po prawej widać to, co znamy z głównego narzędzia. Taka opcja z pewnością usprawni pracę z tym oprogramowaniem i jest to zmiana na duży plus.

Aktualizacja aplikacji Kalkulator Google 8.2 już wdrażana

Kalkulator Google w postaci wydania z numerkiem 8.2 jest już udostępniany na tablety z Androidem. Odbywa się to poprzez Sklep Play. Warto jednak dodać, że uaktualnienie nie jest jeszcze szeroko dostępne i odbywa się to etapami. Tak więc jest możliwe, że zmiany na własnym urządzeniu zobaczycie dopiero za kilka dni. Z pewnością wkrótce się pojawią.

