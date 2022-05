YouTube dostaje reakcje emoji. Pojawiają się w aplikacji na iOS i Androida

YouTube testuje reakcje emoji pod filmami już od kilku miesięcy, co firma całkiem niedawno potwierdziła. Teraz zaczyna je widzieć coraz więcej użytkowników aplikacji platformy na urządzeniach z systemami Android oraz iOS. Co jednak nie oznacza, że taka nowość pojawiła się u wszystkich. Dużą rolę odgrywają tutaj sami twórcy treści.

Po pierwsze takie reakcje emoji są dostępne tylko pod filmami wybranych twórców. Po drugie właściciele kanałów muszą je jeszcze włączyć po swojej stronie w ustawieniach. Jednak nawet i to nie gwarantuje, że użytkownicy będą mieli takie opcje do wyboru. Ot uroki testów.

Aplikacja YouTube na iOS i Androida wkrótce otrzyma reakcje emoji

Na razie trwa program pilotażowy nowej funkcji. Możemy jednak się domyślać, że z czasem takie reakcje emoji zostaną wdrożone szerzej. Jednak na dniach to jeszcze nie nastąpi, co warto mieć na uwadze. Jeśli jesteście w gronie testerów, to powinniście uzyskać dostęp do opcji pod wybranymi filmami w YouTube.

