WhatsApp wkrótce ma wymagać iOS 12. Potrzebny będzie iPhone 5s lub nowszy

WhatsApp wkrótce nie będzie dostępny na starszych urządzeniach Apple. Komunikator ma wymagać iOS 12. To oznacza, że będzie go można użytkować na telefonach iPhone 5s lub 6 i nowszych modelach. Zmiana zostanie wprowadzona w aplikacji WhatsApp jesienią tego roku. Trochę czasu na przesiadkę jeszcze więc jest.

WhatsApp to aplikacja należąca do Meta, która ciągle z powodzeniem działa na starszych urządzeniach. Także tych, które nie otrzymują aktualizacji od producentów. Wkrótce jednak dojdzie do ważnej zmiany i w przypadku sprzętów Apple stanie się wymagany iOS 12 lub nowszy. Co to oznacza w praktyce?

Zmiana związana z wymogiem iOS 12 zostanie wprowadzona jesienią. Nastąpi to dokładnie 24 października i wtedy WhatsApp zostanie pozbawiony wsparcia dla systemów operacyjnych w postaci iOS 10 i 11. W konsekwencji właściciele modeli 5 i 5c stracą możliwość korzystania z tego komunikatora. Konieczna będzie przesiadka na nowsze urządzenie.

Wymóg iOS 12 w WhatsApp oznacza model iPhone 5s lub nowszy

Wprowadzenie takiej zmiany spowoduje, że WhatsApp będzie wymagać do działania telefonu iPhone 5s lub nowszego (6, 6 Plus itd.). Na szczęście właściciele starszych sprzętów, których to pewnie za wielu nie ma, mają jeszcze trochę czasu na dokonanie przesiadki. Pozostało jeszcze kilka miesięcy.

