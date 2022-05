Aplikacje Google na tablety będą lepsze. Android 13 wprowadzi zmiany na plus

Android 13 zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nim zostaną wprowadzone udoskonalone aplikacje Google na tablety, które zostaną lepiej zoptymalizowane pod kątem pracy na dużych ekranach. Przy okazji zapowiedziano, że takie zmiany czekają także wybrane oprogramowanie partnerów.

Te aplikacje Google na tablety z Androidem 13 staną się lepsze

Zmiany mają objąć więcej niż 20 aplikacji Google. Pod kątem większych ekranów tabletów zostaną przystosowane m.in. Gmail, Google Chrome, Google Family Link, Google Maps, Google Meet, Wiadomości, Zdjęcia Google, Sklep Play, Tłumacz, Google TV, YouTube oraz YouTube Music. Będą one korzystać z możliwości opartych na wielokolumnowym designie.

Google przy okazji ujawniło w trakcie I/O 2022, że zachęca do tego samego własnych partnerów. Firma przekazała, że własne aplikacje na tablety szykują już Canva, Facebook, TikTok oraz Zoom. Do premiery systemu Android 13 pozostało jeszcze trochę czasu. Tak więc finalnie tych programów może być znacznie więcej, co z pewnością cieszy.

