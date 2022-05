Nawigacja AutoMapa dla Android Auto dostaje nowe funkcje

Nawigacja AutoMapa w wersji dla Android Auto doczekała się ważnej aktualizacji. Wprowadza ona pewne nowe funkcje. Producent wspomina o możliwości dotykowego skalowania mapy. Jest to przybliżanie czy oddalanie. Następnie mamy przesuwanie mapy z użyciem palca na ekranie multimedialnym pojazdu. Ma to ułatwić pracę z podglądem na wyświetlaczu i usprawnić obsługę.

Nowa funkcja w Android Auto to bardzo wyczekiwane ułatwienie. Kierowcy wyrażali potrzebę wprowadzenia tego udogodnienia na forach dyskusyjnych lub kierowali ją bezpośrednio do nas, już po pierwszych betatestach, rok temu. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na ograniczenia Google – komentuje Magda Buchalska, dyrektor działu brand development AutoMapa.