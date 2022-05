GeForce Now z 4K dla PC z Windows i macOS. 120 Hz trafia na kolejne telefony

GeForce Now w końcu rozszerza streaming w 4K. W takiej jakości będzie można grać w gry na PC z Windows oraz komputerach Mac z macOS. Ponadto Nvidia wprowadza opcję rozgrywki w 120 Hz na kolejne telefony. Do niedawna gry z GeForce Now w 4K można było uruchamiać tylko na konsoli Shield TV.

GeForce Now do niedawna pozwało na uruchamianie gier w jakości 4K UHD tylko na konsoli Shield TV. Taka opcja dla tego urządzenia była ekskluzywna od dawna. Teraz Nvidia ściąga to ograniczenie i taką samą rozdzielczość wprowadza na komputery Mac z macOS oraz PC z Windows, co z pewnością bardzo cieszy.

To nie jedyna nowość. Nvidia rozszerza także wsparcie dla rozgrywki w jakości 1080p w 120 Hz o kolejne telefony. Są to Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 oraz OnePlus 9 Pro. Wcześniej było to dostępne tylko na serii S21, Note 20 i S20 FE, ASUS ROG 5 oraz Google Pixel 6 Pro.

Gry w 4K z GeForce Now dla PC z Windows i macOS w najdroższym planie

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że możliwość uruchamiania gier w jakości 4K UHD poprzez GeForce Now jest możliwe tylko na urządzeniach, gdzie wykupiona jest najdroższa subskrypcja z dostępem do RTX 3080. W pozostałych planach taka rozdzielczość nie jest wspierana, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło