Android Auto 7.6 — aktualizacja platformy Google udostępniana. Co z Coolwalk?

Android Auto 7.6 to najnowsza aktualizacja popularnej platformy. Google cały czas każe czekać nam na Coolwalk. Uaktualniona aplikacja wprowadza jednak rozwiązania różnych problemów. W tym powiązanych z Asystentem Google. Zaktualizowane Android Auto 7.6 jest już wdrażane i możecie tam napotkać pewną nową funkcję.

Android Auto 7.6 wychodzi z fazy beta. Po kilku tygodniach testów tej wersji oprogramowania Google zaczęło udostępniać jej finalną wersję. Jest to już kolejne wydanie po tym z numerkiem 7.5 z kwietnia. Co nowego tu znajdziemy? Niestety nie są to wyczekiwane zmiany w interfejsie, które wprowadzi Coolwalk.

Google w Android Auto 7.6 testowało inteligentne odpowiedzi na wiadomości. Jednak ta funkcja nie pojawia się u wszystkich w finalnej wersji. Poprawiono także liczne błędy. Wśród nich są przekierowywanie połączeń głosowych na inne urządzenia czy „coś poszło nie tak” z Asystentem w roli głównej.

Aktualizacja Android Auto 7.6 nadal bez Coolwalk

Android Auto 7.6 nie wprowadza zmian w interfejsie opartych na projekcie Coolwalk. Pozostaje wierzyć, że więcej na ich temat usłyszymy w trakcie majowej konferencji Google I/O 2022. Przy okazji prowadzone są prace nad poprawą kompatybilności ze sprzętami Samsunga z serii Galaxy oraz ustawieniami języka. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

