Google Chrome na Androida to aplikacja, która zyskuje ciekawą nowość. Jest nią nowy pasek, gdzie można umieścić trzy różne skróty. Na razie jest to funkcja znajdująca się na etapie eksperymentu i często wymaga aktywacji z użyciem odpowiedniej flagi. Opcja znajduje się w przeglądarce Google Chrome z numerkiem 101.

Google Chrome na Androida niedawno doczekał się wydania z numerkiem 101. W tej wersji popularnej przeglądarki doszukano się nowości, którą jest nowy pasek obejmujący dodatkowy skrót. Pojawiają się trzy elementy do wyboru. Jakie to opcje?

Normalnie na pasku przeglądarki internetowej Google Chrome na Androida, gdzie jest także adres strony, znajdują się ikonki witryny domowej, z liczbą otwartych kart oraz menu z trójkropkiem. Teraz można sobie tu wstawić dodatkowy element z listy trzech do wyboru. Są to nowa karta, udostępnij i wyszukiwanie głosowe. Domyślnie jest to najczęściej używana opcja, ale można ją podmienić zgodnie z własnymi preferencjami.

Nowy pasek skrótu w Google Chrome na Androida z numerem 101

Nowość została wprowadzona w przeglądarce Google na Androida z numerkiem 101, ale nie jest widoczna jeszcze u wszystkich użytkowników. To oznacza, że może znajdować się na etapie eksperymentu. Na szczęście istnieje flaga, którą można ją aktywować. Jest nią chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization, które trzeba nadać atrybut Enabled.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło