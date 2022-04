Android Auto 7.6 wprowadza szybkie odpowiedzi na wiadomości

Android Auto 7.6 jest kolejnym wydaniem popularnej aplikacji po niedawno udostępnionej wersji z numerkiem 7.5. Google wprowadziło tu ciekawą nowość. Tą są szybkie odpowiedzi na wiadomości. Są to gotowe podpowiedzi, które można przesłać nadawcy za pomocą zaledwie jednego dotknięcia. Jak to działa?

Zasada działania nowej funkcji jest bardzo podobna do tej, którą Google już dawno wprowadziło do poczty Gmail. Pod odebraną wiadomością w Android Auto pojawia się kilka gotowych odpowiedzi. Wybranie jednej z nich powoduje wysłanie jej do adresata. W trakcie prowadzenia pojazdu będzie to bardzo przydatne.

Szybkie odpowiedzi na wiadomości w Android Auto 7.6 beta

Na razie funkcja testowana jest w wersji beta Android Auto. Pojawiła się u wybranych testerów w poglądowym wydaniu z numerkiem 7.6.1215. Pojawia się także możliwość wyboru własnej wiadomości tekstowej, która zostanie podyktowana. Nowość pojawi się zapewne w finalnym wydaniu aplikacji z tym samym numerem, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło