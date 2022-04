Teams dla Windows 11 i 10 trafi do sklepu Microsoft Store

Microsoft Teams to popularna aplikacja dla systemów Windows 11 i 10. Nie jest ona jednak dystrybuowana poprzez sklep Microsoft Store. Wkrótce to się jednak zmieni. W ciągu kilku najbliższych tygodni oprogramowanie Teams będzie można pobrać bezpośrednio ze sklepu dla okienek.

Microsoft Teams to aplikacja, która w ciągi kilku ostatnich lat zyskała bardzo na popularności. Głównie przez pandemię koranawirusa oraz konieczność prowadzenia pracy i nauki zdalnej. Teraz dowiadujemy się, że komunikator wkrótce trafi do sklepu Microsoft Store. Informacje na ten temat dostrzeżono na mapie produktowej usługi 365.

Z informacji przekazanych przez giganta z Redmond wynika, że platforma Teams trafi do sklepu z aplikacjami dla Windows 10 i 11 w ciągu kilku najbliższych miesiącu. Taki jest plan i pozostaje wierzyć, że firmie uda się go dotrzymać. Wbrew pozorom taki sposób dystrybucji oprogramowania ma duży plus.

Teams dla Windows 11 i 10 w Microsoft Store od maja

Microsoft chce, aby aplikacja Teams była dostępna dla użytkowników końcowych w sklepie dla Windows od maja tego roku. Taka forma dystrybuowania ułatwi dostarczanie aktualizacji. Obecnie odbywa się to poprzez wbudowane w program narzędzie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność tego software.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło