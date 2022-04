Tidal jak Spotify. Dostaje wsparcie dla Siri, ale co z HomePod Mini?

Tidal to aplikacja, którą poszła w ślady Spotify i dostała wsparcie dla Siri. W ten sposób użytkownicy mają kolejną alternatywą dla Apple Music pod kątem sterowania muzyką. Niestety obsługa nie obejmuje integracji z głośnikiem inteligentnym HomePod Mini. Tej funkcji Tidal na razie nie zaoferuje.

Tidal z obsługą Siri, ale nie na głośniku HomePod Mini

Aplikacja Tidal oferuje wsparcie dla Siri na iPhone’ach czy iPadach. Jeśli jednak macie głośnik inteligentny z logo nadgryzionego jabłka i korzystacie z tej platformy, to dobrych wieści nie mamy. Platforma nie integruje się z HomePod Mini, co warto mieć na uwadze. Zawsze jednak można przesłać muzykę na to urządzenie poprzez AirPlay.

