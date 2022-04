HBO Max dostało nową aplikację na telewizory z Android TV. Jest dużo szybsza

HBO Max to platforma, która dostępna jest także na różne telewizory. Również z systemem Android TV. W tym przypadku start usługi pozostawiał jednak wiele do życzenia. Użytkownicy skarżyli się na różne problemy i błędy, czego dowodem niech będą kilka poniższych komentarzy ze Sklepu Play. Pojawiła się jednak nowa aplikacja.

Niedawno HBO Max doczekało się nowej aplikacji na Apple TV. Sarah Lyons z firmy potwierdziła, że platforma na telewizory z Android TV rzeczywiście nie była udana. Wynika to z faktu, że aplikacja bazowała na starszej znanej nam z Go, która to również pozostawiała wiele do życzenia. To jednak minęło.

Nowa aplikacja HBO Max na telewizory z Android TV znacznie lepsza

Lyons chwali się, że odświeżona aplikacja HBO Max na telewizory z Android TV jest znacznie lepsza. Udało się wyeliminować znane błędy. Przy okazji czas włączania treści zredukowano aż o 50 proc. Jest ona już dostępna.

