Awaria Spotify. Aplikacja generuje problemy i błędy

Spotify ma awarię i wygląda na to, że problemy spowodowane są ostatnią aktualizacją programu. Użytkownicy Androida skarżą się na błędy związane z odtwarzaniem, co objawia się przerywanym streamingiem muzyki. Aplikacja Spotify sprawia też problemy obejmujące powiadomienia i znajdujące się tam kontrolki.

Awaria Spotify dotyczy tym razem wyłącznie aplikacji na urządzenia z systemem Android. Jej użytkownicy zgłaszają problemy i błędy. Te obejmują m.in. odtwarzanie muzyki, które jest przerywane na kilka sekund. Jest to bardzo uciążliwe, bo uniemożliwia wygodne słuchanie utworów. Na tym jednak nie koniec.

Przerywanie odtwarzania muzyki w aplikacji Spotify związane jest m.in. z zanikaniem dolnego paska. To sprawia, że przestaje być widoczne to, co jest aktualnie grane. Inne problemy dotyczą sekcji powiadomienia. Tam natomiast zanikają kontrolki odtwarzania.

Awaria Spotify dotyczy aplikacji z numerkiem 8.7.20.1261

Większość zgłoszeń błędów dotyczy aplikacji Spotify na urządzeniach z systemem Android 12 i pochodzi od właścicieli Pixeli oraz Samsungów Galaxy. Wiemy, że problemy występują po instalacji wersji z numerkiem 8.7.20.1261. Można je więc rozwiązać po cofnięciu się do wcześniejszego wydania oprogramowania, choć nie jest to takie proste. Lepiej więc będzie poczekać, aż Szwedzi sami zareagują na te błędy i usuną je w niedługim czasie wraz z kolejną aktualizacją.

