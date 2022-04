TikTok udostępnia efekty AR dla wszystkich. Wraz z Effect House

TikTok uruchomił program pilotażowy Effect House jesienią zeszłego roku. Teraz popularna platforma należąca do Bytedance poinformowała, że efekty AR wychodzą z fazy beta testów i rozwiązanie udostępniono dla wszystkich użytkowników aplikacji. W ten sposób funkcja staje się w końcu ogólnodostępna.

Effect House to miejsce, gdzie użytkownicy aplikacji TikTok mogą tworzyć własne efekty AR, czyli takie, które korzystają z rozwiązań opartych na rzeczywistości rozszerzonej. Następnie można je udostępniać do użytku innym osobom. Do tej pory taka możliwość była zarezerwowana dla wybrańców, a teraz będzie mógł to robić każdy.

Efekty AR w aplikacji TikTok coraz popularniejsze

Użytkownicy aplikacji TikTok coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązania. Twórcy platformy twierdzą, że już 1,5 mld filmów wykorzystujących efekty ma ponad 600 mld wyświetleń na całym świecie. To naprawdę dużo. Warto dodać, że te zgłaszane poprzez Effect House podlegają pewnym kryteriom. Dlatego nie wszystkie ze zgłoszonych prac trafią do powszechnego użytku.

