YouTube na iOS z Picture in Picture już wkrótce dla wszystkich

YouTube na iOS ma tryb Picture in Picture w ramach testów od dłuższego czasu. Niedawno zostały one zakończone i funkcja zniknęła. Czyżby więc obraz w obrazie z popularnej aplikacji Google nie miał pojawić się na iPhone’ach i iPadach? Picture in Picture z YouTube’a wkrótce trafi na wszystkie urządzenia z iOS 15.