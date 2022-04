Google Discover z kartą pogody. Funkcja porzucana przed rokiem ma wrócić

Google Discover miało kiedyś element, którym jest karta pogody. Funkcja została jednak ponad rok temu w aplikacji porzucona. Jeśli za nią tęskniliście, to mamy dobre wieści. Rozwiązanie ma wrócić i obecnie znajduje się na etapie testów. Zobaczmy sobie, jak wygląda nowa karta pogody w Google Discover.

Google Discover miało kiedyś kartę pogody. Była to przydatna funkcja, która prezentowała aktualne warunki atmosferyczne panujące w okolicy użytkownika. Jednak ponad rok zdecydowano się na jej pozbycie i opcja została usunięta z aplikacji. Wkrótce powinna jednak powrócić.

Karta pogody zaczęła ponownie pojawiać się w Google Discover u wybranych użytkowników. Ma ona postać niewielkiego paska wyświetlanego nad sekcją z polecanymi do przeczytania artykułami. Obok nazwy miejscowości pojawia się informacja o zachmurzeniu oraz aktualna temperatura. Widać to na poniższych zrzutach ekranowych (dwóch po prawej stronie).

Karta pogody w wersji beta Google Discover

Wspomniana funkcja została wprowadzona w ramach testów do wersji beta aplikacji Google na Androida. To oznacza, że obecnie trwa program pilotażowy dla karty pogody przed przywróceniem rozwiązania dla wszystkich. W stabilnej wersji na razie jej nie znajdziecie. To jednak powinno ulec zmianie w niedługim czasie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

