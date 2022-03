Aplikacja HBO Max na komputery otrzymuje nowy przycisk. To funkcja Shuffle

HBO Max na komputery otrzymuje nową funkcję. To przycisk Shuffle, który pozwala odtwarzać losowo produkcje. Nowość została wprowadzona w części seriali i można z niej skorzystać w trakcie oglądania z poziomu przeglądarki internetowej. Zobaczmy sobie listę produkcji zgodnych z nową opcją z aplikacji HBO Max.

Aplikacja HBO Max na desktopy doczekała się ciekawej funkcji, która była wyczekiwana. To nowy przycisk Shuffle, który umożliwia losowe odtwarzanie. Został on dodany do wybranych pozycji. Ich lista widoczna jest poniżej.

Przycisk Shuffle dostępny w tych produkcjach z HBO Max

A World of Calm

Adventure Time

Anthony Bourdain: Parts Unknown

Apple & Onion

Chappelle Show

Courage the Cowardly Dog

Craig of the Creek

Curb Your Enthusiasm

Ed, Ed and Eddy

ER

Flight of the Conchords

Fresh Prince

Friends

Full House

Great Pottery Throwdown

Hot Ones

How It Really Happened

Impractical Jokers

Key and Peele

Looney Tunes

Martin

Mike & Molly

Regular Show

Reno 911!

Rick & Morty

Robot Chicken

Scooby-Do, Where Are You!

Selena + Chef

Sesame Street

South Park

Teen Titans Go!

The Amazing World of Gumball

The Big Bang Theory

The Boondocks

The Mentalist

The Middle

The Nanny

The Office

The Shot: Uninterrupted

Tom and Jerry

Total Dramarama

Two and a Half Men

We Bare Bears

Whose Line is it Anyway

Młody Sheldon

Nowy przycisk pojawia się obok kontrolki odtwarzania. Widać go na powyższym zrzucie ekranowym. Nowość została udostępniona w HBO Max na komputery w ujęciu globalnym. To oznacza, że powinna być widoczna także u was.

źródło