Firefox 100 dostanie sprzętowe wsparcie dla AV1. Dwa lata po Google Chrome i Microsoft Edge

Firefox 100 zadebiutuje za kilka tygodni. W tej wersji przeglądarki Mozilla planuje dodać sprzętowe wsparcie dla dekodowania AV1. To funkcja, którą mają już od dwóch lat Google Chrome czy Microsoft Edge. Teraz nadejdzie czas także na aplikację Mozilli. Przeglądarka internetowa Firefox 100 ma zadebiutować w maju.

Firefox 100 to nadchodząca przeglądarka firmy Mozilla, która ma zostać udostępniona za niespełna dwa miesiące. Najpierw czeka nas premiera wydania z numerkiem 99. Teraz dowiadujemy się, że w majowej edycji pojawi się wsparcie dla sprzętowego dekodowania AV1. To rozwiązanie, które znamy z aplikacji Google Chrome czy Microsoft Edge.

Sprzętowe wsparcie dla dekodowania kodeku AV1 w Google Chrome i Microsoft Edge znajduje się już od dwóch lat. Mozilla nie spieszyła się z dodaniem obsługi formatu Alliance for Open Media w ten sposób do Firefoksa. Jak to jednak mówią, lepiej późno niż wcale.

Mozilla Firefox 100 ze wsparciem dla AV1 w maju

Firefox 100 to przeglądarka internetowa, którą Mozilla planuje udostępnić w finalnej wersji 3 maja. Kilka tygodni wcześniej pojawi się edycja beta. Warto dodać, że sprzętowe dekodowanie AV1 stawia pewne wymagania. Działa w Windows 10 1909 lub nowszym i poza tym wymaga procesora Intel Core 11. gen. lub nowszego oraz kart graficznych NVIDIA RTX 30 i AMD Radeon RX 6000.

