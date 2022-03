HBO Max — najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

HBO Max to nowa platforma, która ma pewne ukryte funkcje i triki. Wybraliśmy najlepsze wskazówki i sztuczki. Zobaczmy, jak ułatwić sobie pracę z serwisem HBO Max w aplikacji mobilnej.

HBO Max zadebiutowało w tym tygodniu. Aplikacja skrywa różne ukryte funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Możliwość oglądania filmów w trybie offline? Kontrola rodzicielka lub aktywacja nowych urządzeń? To wszystko jest możliwe. Rzućmy sobie okiem na najlepsze sztuczki i wskazówki dla platformy HBO Max.

Oglądamy filmy i seriale w trybie offline

HBO Max pozwala oglądać filmy oraz seriale w trybie offline, a więc bez połączenia z internetem. Jak to działa? W bardzo prosty sposób. Należy tylko w aplikacji wybrać opcję strzałki w dół, która znajduje się w opisie poszczególnych pozycji. Następnie zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Potem dostęp do nich można uzyskać z poziomu sekcji Pobrane, która znajduje się na karcie profilu.

Korzystamy z kontroli rodzicielskiej

Jeśli mamy dzieci, to z pomocą przychodzi kontrola rodzicielska, którą HBO Max również ma. Chcąc ją skonfigurować, trzeba udać się do sekcji Ustawienia i następnie Kontrola rodzicielska. Tu nadajemy PIN i zatwierdzamy go przyciskiem znajdującym się niżej.

Zarządzamy urządzeniami na koncie HBO Max

HBO Max pozwala na oglądanie produkcji na maksymalnie trzech urządzeniach w tym samym czasie. Ich ilość przypisana do konta jest nieograniczona. Możemy jednak nimi zarządzać oraz je usuwać. Możliwe to jest z poziomu karty z profilem i sekcji Zarządzaj urządzeniami. Kasowanie odbywa się z użyciem przycisku x. Można też wylogować się naraz ze wszystkich sprzętów.

Zmieniamy opcje wideo

Aplikacja HBO Max pozwala nam również zapanować nad jakością wideo, co możemy kontrolować. Dotyczy to zarówno filmów strumieniowanych przez internet, jak i tych ściąganych do pamięci urządzenia. Możemy wybrać jakość oraz zdecydować, czy treści będą mogły być pobierane z użyciem danych sieci komórkowej lub też tylko poprzez Wi-Fi.

Dodajemy produkcje do własnej listy

Często w HBO Max natrafimy na produkcje, których w danym momencie nie będziemy w stanie obejrzeć. Tu z pomocą przychodzi funkcja Moja lista. Chcąc dodać do niej film czy serial, trzeba tylko na stronie z daną produkcją dotknąć ikonkę v. Po chwili pozycja trafi na listę.

