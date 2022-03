Aplikacja HBO Max na Androida, iOS i telewizory — gdzie i skąd pobrać?

HBO Max jest już dostępne w Polsce. Aplikacja została udostępniona na urządzenia z systemami Android i iOS. Także na telewizory Samsung, LG, Sony czy konsole do gier. Skąd pobrać aplikację HBO Max na własne urządzenie? Zobaczmy, gdzie to można zrobić. Przygotowaliśmy zestaw przydatnych linków.

HBO Max w końcu debiutuje w Polsce i zastępuje tym samym platformę Go. Pewnie zastanawiacie się nad tym, gdzie i skąd pobrać aplikację na własne urządzenie? Usługa dostępna jest na telefony i tablety z systemami Android oraz iOS. Udostępniono ją także na telewizory marek Samsung, Sony, LG i innych czy nowsze konsole do gier.

Tutaj pobierzesz aplikacje HBO Max na iOS i Androida

Aplikacja HBO Max na urządzeniach Apple dostępna jest na iPhone’ach i iPodach touch z iOS, iPadach z iPadOS oraz Apple TV z tvOS. Właścicielom komputerów Mac (z Windows też) pozostaje oglądanie poprzez przeglądarkę internetową. Poniżej łącza, także do wersji na urządzenia z oprogramowaniem Android (TV).

Aplikacja HBO Max na urządzenia Apple ( link )

) Aplikacja HBO Max na urządzenia z Androidem ( link )

Platforma jest też dostępna na popularne telewizory. Jeśli macie model marki Samsung z Tizenem lub LG z webOS, to znajdziecie ją w sklepach z aplikacjami bezpośrednio na TV. Podobnie jest w przypadku konsol do gier Xbox (One, S i X) oraz PlayStation (4 i 5).

Usługa dostępna jest obecnie w Polsce (do końca marca) w promocyjnej cenie 19,99 zł/mies. Zostanie ona zachowana w przypadku ciągłości subskrypcji. Jej przerwanie spowoduje, że koszt wzrośnie do 29,99 zł/mies.

