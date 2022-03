Google Chrome 100 beta już jest. Wśród nowości nowa ikonka aplikacji

Google Chrome 100 beta to najnowsze wydanie poglądowe popularnej przeglądarki. Co nowego tu wprowadzono? Wśród nowości jest m.in. nowa ikonka aplikacji. Pojawiają się także zmiany obejmujące menu pobieranych plików. Zobaczmy, co jeszcze znajdziemy w Google Chrome 100 beta i kiedy program zadebiutuje w finalnej wersji.