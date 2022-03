Google Chrome 99 dziś. Co nowego w przeglądarce internetowej?

Google Chrome 99 to najnowsze wydanie popularnej przeglądarki internetowej. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie. Program wprowadza udoskonalenia dla aplikacji PWA czy zmiany obejmujące StyleSheets. Zobaczmy sobie, jakie jeszcze nowości pojawią się w Google Chrome z numerkiem 99.

Google Chrome 99 to najnowsze wydanie popularnej przeglądarki internetowej, które dziś zostaje skierowane do ostatecznego kanału. Nastąpi to po kilku tygodniach obecności w fazie beta. Co nowego tu znajdziemy? Wbrew pozorom nowości w tej edycji nie ma zbyt wielu. Zobaczmy jednak, co dodano.

Co nowego w Google Chrome 99

Przeglądarka internetowa Google Chrome 99 wprowadza udoskonalenia obejmujące aplikacje PWA. Wprowadzono zmiany, które przekładają się na możliwość wyświetlania zainstalowanego oprogramowania na większej powierzchni ekranu. Ważną nowością jest także zmiana w implementacji specyfikacji StyleSheets przyjętej w języku JavaScript. Tutaj jednak zdania są podzielone.

Google Chrome 99 i Microsoft Edge z tym samym numerkiem wprowadzają zmiany dyskutowane od 2018. Jednak Apple jest im przeciwne i w WebKit z Safari ich implementacja została określona jako nieprzynosząca korzyści. Są też modyfikacje obejmujące obsługę CSS. Przeglądarka będzie udostępniana w stabilnym kanale w godzinach popołudniowych naszego czasu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie na nią czekać.

