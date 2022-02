WhatsApp szykuje się do wprowadzenia reakcji. Także w edycji desktopowej. Na tym jednak nie koniec nowości, które szykuje Meta dla popularnego komunikatora. Plany firmy ujawnia nam wersja beta aplikacji na Androida. Tram została dostrzeżona nowa opcja, która pozwoli szybko wyszukać stare wiadomości.

Nowość została znaleziono w komunikatorze WhatsApp beta na Androida z numerkiem 2.22.6.3. Na karcie danego czatu lub całej grupy pojawia się nowa opcja w postaci przycisku wyszukiwarki. Jego dotknięcie pozwoli na wprowadzenie słów kluczowych i na ich podstawie zostaną sprawdzone starsze wiadomości. To ułatwi odnalezienie konkretnej konwersacji.

WhatsApp przeszuka stare wiadomości na innych platformach

Taka opcja na razie została znaleziono w wersji beta WhatsApp na urządzenia z systemem Android, ale pewnie zostanie także wprowadzono do aplikacji na innych platformach. To tylko kwestia czasu, ale na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak poczekać. Na razie nie wiadomo, kiedy Meta planuje wprowadzić do komunikatora taką funkcję w formie finalnej. Możliwe, że trochę to potrwa.

