WhatsApp Desktop dla Windows i macOS też dostanie reakcje na wiadomości

WhatsApp Desktop dla Windows i macOS doczekał się nowej wersji beta. W niej doszukano się informacji na temat funkcji, która planowana jest też z myślą o aplikacji mobilnej. To reakcje na wiadomości. W przygotowaniu jest co najmniej sześć takich opcji. Zobaczmy, jak to ma wyglądać w komunikatorze WhatsApp Desktop.

WhatsApp Desktop na komputery z systemami Windows oraz macOS otrzyma funkcję, którą wkrótce ma dostać także aplikacjami mobilna platformy należącej do Meta. To reakcje na wiadomości, które użytkownicy będą mogli wybierać z gotowego szablonu. Informacji na ten temat doszukano się w nowej wersji beta popularnego komunikatora.

Reakcje na wiadomości zostały znalezione w poglądowym wydaniu komunikatora WhatsApp Desktop. Dokładnie w becie z numerkiem 2.2207.0. Będzie to sześć emotek do wyboru, które widać na poniższym zrzucie ekranowym. Te same testowane są w aplikacji mobilnej na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

WhatsApp Desktop dla Windows i macOS otrzyma reakcje na wiadomości dopiero za jakiś czas

Jeśli szukacie już u siebie tych reakcji, to na razie musicie uzbroić się w cierpliwość. Pamiętajmy, że obecnie jest to funkcja znajdująca się na etapie testów. Dotyczy to zarówno WhatsApp Desktop, jak i aplikacji mobilnej. Taka opcja trafi do finalnych wersji komunikatora dopiero później w tym roku.

