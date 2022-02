Google Pay z użyteczną zmianą. Karty NFC stały się łatwiej dostępne

Google Pay doczekało się ciekawej zmiany, która obejmuje przechowywane w cyfrowym portfelu karty NFC. Dzięki temu dostęp do nich będzie prostszy. Jest to lepiej widoczny przycisk znajdujący się w górnej części interfejsu. Wcześniej ten element Google Pay w postaci małej ikonki można był łatwiej przeoczyć.

Nowe Google Pay zostało zapowiedziane w 2020 roku. Od tego czasu w aplikacji pojawiają się kolejne pomniejsze modyfikacje, które mają sprawić, że będzie ona dla użytkowników jeszcze lepsza. Nie inaczej jest tym razem w związku ze zmianą, która obejmuje karty NFC przechowywane w cyfrowy sposób. Co się zmieniło?

Aplikacja Google Pay daje teraz łatwiejszy dostęp do zapisanych kart NFC. Stało się to możliwe za sprawą nowego przycisku, który znajduje się górnej części okna. Wcześniej element miał postać bardzo niewielkiej ikonki. To sprawiało, że można go było w łatwy sposób przeoczyć. Ten nowy pozwala na szybsze odnalezienie funkcji.

Aplikacja Google Pay nie tylko ze zmianą obejmującą karty NFC

Warto dodać, że powyższa zmiana zaczęła pojawiać się w Google Pay już w zeszłym miesiącu, ale teraz stała się szerzej widoczna. Jest też inna nowość i tą jest saldo użytkownika, które wyświetla się pod zdjęciem profilowym. Na głównej karcie interfejsu.

