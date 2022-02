Sklep Play jak App Store. Postęp instalacji aplikacji teraz na głównym ekranie

Sklep Play doczekał się ciekawej nowości, którą znają użytkownicy iPhone’ów i App Store. To postęp instalacji aplikacji, który wyświetlany jest bezpośrednio na ekranie głównym telefonu. Na urządzeniach z iOS jest tak od lat. Teraz taka zmiana pojawia się również na smartfonach pracujących pod kontrolą systemu Android.

Sklep Play przybliżył się pod jednym względem do App Store. Dotyczy to instalowania nowego oprogramowania na urządzeniach z systemem Android. Zmiana obejmuje postęp instalacji aplikacji czy gier. Google zdecydowało się wprowadzić nową animację, które informuje użytkownika o przebiegu procesu. Jak to wygląda?

Właściciele iPhone’ów z iOS takie rozwiązanie znają od lat. W trakcie pobierania nowych aplikacji lub aktualizacji z App Store, na ekranie telefonu wyświetlana jest animacja prezentująca postęp ściągania oprogramowania i jego instalacji. Sklep Play dostał podobną nowość i działa to w podobny sposób. Widać to na poniższych zrzutach ekranowych.

Sklep Play wyświetla postęp instalacji tylko dla nowych aplikacji

Warto dodać, że zmiana obejmuje tylko nowe aplikacje. Sklep Play nie wyświetla takiej animacji dla aktualizacji oprogramowania, które znalazło się na telefonie z Androidem wcześniej. Postęp instalacji prezentowany jest tylko dla nowych elementów. Choć z czasem może to ulec jeszcze zmianie.

Część z was mogła zauważyć taką nowość już wcześniej, bo Google prowadziło program pilotażowy dla takiej funkcji. Teraz Sklep Play otrzymuje zmianę szerzej i zaczyna ją widzieć coraz więcej użytkowników. Postęp instalowania aplikacji czy gier pojawia się na telefonach z systemem Android 11 i nowszych wersjach. Widzicie już taką opcję u siebie?

