Home Widget for HomeKit — aktualizacja aplikacji wprowadza ciekawe nowości

Home Widget for HomeKit to jedna z ciekawszych aplikacji do obsługi narzędzia Dom dla iPhone’ów. Nowa aktualizacja dostępna z poziomu App Store wprowadza ciekawe nowości. Są to czujniki, dla których wsparcie dodaje nowe uaktualnienie. Ponadto Home Widget for HomeKit wprowadza nowe widżety.

Home Widget for HomeKit to aplikacja, która doczekała się ciekawej aktualizacji. Mowa o wydaniu z numerkiem 1.1.0, które użytkownicy iPhone’ów oraz iPadów mogą pobierać z poziomu App Store. Znajdziemy tu ciekawe nowości, w tym obejmujące widżety czy czujniki. Zobaczmy, co nowego wprowadza uaktualnienie.

Aplikacja Home Widget for HomeKit 1.1.0 – nowości

Czujniki – dodano wsparcie dla urządzeń zgodnych z aplikacją Dom

Dodano nowe rozmiary siatek – 1×1, 3×1, 4×2, 3×3, 4×4 na iPhone’ach oraz 3×6, 3×8 dla iPadów

Wyszukiwanie dla ikon

Odświeżono widżety, który wygląd lepiej dopasowuje się do iOS 15

Nowa akcja „Uruchom skrót”

Nowe przyciski, które pozwalają lepiej zorganizować elementy

Poprawiono obsługę VoiceOver

Dodano prostszy dostęp do planu premium

Usunięto zgłoszone błędy

Aplikacja Home Widget for HomeKit dostępna jest na iPhone’y i iPady za darmo. Część funkcji wymaga jednak dostępu do planu premium. Można go opłacić na stałe za 42,99 zł lub też wybrać opcje miesięczną (1,99 zł) lub roczną (18,99 zł). Oprogramowanie dostępne jest pod poniższym przyciskiem.

