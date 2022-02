Wiadomości Google dostaną lepszą integrację z aplikacją Zdjęcia

Wiadomości Google otrzymają ciekawe nowości. Wśród nich jest lepsza integracja z aplikacją Zdjęcia czy odświeżona szuflada z menu. Pierwsze rozwiązanie sprawi, że uploadowane do usługi Zdjęcia Google fotografie zostaną wyświetlone bezpośrednio z aplikacją Wiadomości. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Wiadomości Google to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. Niedawno wprowadzono wsparcie dla reakcji z iMessage. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest m.in. lepsza integracja z usługą Zdjęcia. Na tym jednak nie koniec nowości, bo zmianie ulegnie także menu po lewej stronie.

Nowa szuflada z menu pojawia się po lewej stronie aplikacji. Google umieściło tu kilka skrótów i są to: Wiadomości, Oznaczone gwiazdką, Zarchiwizowane, Spam i zablokowane, Parowanie urządzeń, Wybierz motyw oraz Oznacz wszystko jako przeczytane. Zmiany prezentują załączone niżej zrzuty ekranowe. Druga z nowości obejmuje integrację z usługą Zdjęcia.

Wiadomości Google z lepszą integracją z aplikacją Zdjęcia

Kolejna nowość, która pojawi się w aplikacji Wiadomości, to lepsza integracja z aplikacją Zdjęcia Google. Mowa o narzędziu do przesyłania fotografii, które zostanie tutaj scalone. W ten sposób będzie można zastąpić elementy słabej jakości z MMS-ów linkami do fotek. Nowości odkryto w kodzie po dekompilacji i nie wiadomo, kiedy zostaną wprowadzone.

