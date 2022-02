WhatsApp dostanie reakcje na wiadomości. Tak wyglądają

WhatsApp nie ma jeszcze wszystkich funkcji, które mają inne komunikatory. Wkrótce mają jednak pojawić się wyczekiwane reakcje na wiadomości. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak one wyglądają. Meta szykuje sześć opcji do wyboru. Jednak w rzeczywistości aplikacja WhatsApp może ich dostać więcej lub też mniej.

Reakcje na wiadomości znamy z wielu różnych komunikatorów. Takiej funkcji nie ma jednak najpopularniejsza aplikacja tego typu, którą jest WhatsApp. Wygląda jednak na to, że wkrótce ulegnie to zmianie. Tym bardziej że Facebook (a teraz Meta) pracuje nad takim rozwiązaniem już od jakiegoś czasu.

WhatsApp otrzyma do wyboru różne reakcje na wiadomości. Na jednym z poniższych zrzutów ekranowych widać, że będzie ich co najmniej sześć, ale tak naprawdę finalnie komunikator może ich dostać mniej lub więcej. Wygląda to podobnie do innych aplikacji. Sam wybór użytkownika pojawi się w postaci obrazka w prawym dolnym narożniku oznaczanej w taki sposób wiadomości.

Reakcje na wiadomości w WhatsApp na iOS i Androidzie

WhatsApp otrzyma takie rozwiązanie w obu aplikacjach mobilnych. To oznacza, że reakcje dostaną komunikator na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Po to, aby zapełnić multiplatformowość rozwiązania i pewnie nastąpi to w tym samym czasie, aby użytkownicy mogli korzystać z tych opcji niezależnie od posiadanego telefonu. Termin dodania funkcji nie jest jednak znany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11

źródło