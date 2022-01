Tłumacz Google w aplikacji dostaje zmiany oparte na Material You

Tłumacz Google to kolejna aplikacja na Androida, która doczekała się implementacji Material You. Zmiany oparte na nowym języku projektowania już pojawiają się w tym narzędziu. Wcześniej dostępne były dla nielicznych użytkowników w ramach testów. Teraz nowy Tłumacz Google pojawia się nie tylko na Pixelach.

Tłumacz Google w postaci aplikacji mobilnej zaczął dostawać zmiany oparte na Material You już wcześniej. Najpierw zaczęli je dostrzegać użytkownicy Pixeli z systemem Android 12. Teraz nowości wdrażane są szerzej i dotyczy to także starszych wersji platformy oraz telefonów innych marek. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Aplikacja Tłumacz Google dostaje zmiany bazujące na Material You również na starszych wersjach Androida, również od wersji 10. Co prawda nie znajdziemy tu dynamicznych kolorów, które wymagają 12. edycji systemu. Pojawia się jednak przeprojektowany interfejs użytkownika bez menu hamburger i inne modyfikacje. Poniżej zrzuty ekranowe, które to przedstawiają.

Tłumacz Google otrzymuje zmiany Material You po stronie serwerów

Wspomniane nowości nie są jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników Androida i aplikacji Tłumacz Google, ale dostrzega je coraz więcej osób. Modyfikacje pojawiają się po stronie serwerów firmy. Jeśli jeszcze nie widzicie odświeżonego interfejsu, to może w tym pomóc zamknięcie i ponowne uruchomienie oprogramowania.

