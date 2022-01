Asystent Google na telefonach z systemem Android może być uruchamiany na kilka sposobów. Jednym z nich jest specjalny skrót, który można dodać poprzez dedykowaną aplikację. Można ją pobrać z poziomu Sklepu Play. Ta właśnie pobiła rekord ściągnięć wśród tego typu oprogramowania.

Aplikacja dodająca w Androidzie skrót dla funkcji Asystent Google została pobrana już ponad miliard razy. Co ciekawe połowa tego wyniku została ustanowiona w ciągu zaledwie 7 miesięcy, gdy w tym czasie licznik uległ podwojeniu. W czerwcu zeszłego roku przekroczono barierę 500 mln pobrań.

Asystent Google w postaci aplikacji to zwykły skrót na Androida

Duża ilość ściągnięć tej aplikacji może wynikać z niewiedzy użytkowników. W rzeczywistości nie jest to dodatkowe oprogramowanie, a ten sam Asystent Google, który dostarczany jest wraz z samym systemem. Apka dodaje po prostu skrót, który pozwala go uruchamiać. Jeśli chcecie go dodać także na własnym urządzeniu, to jest to możliwe pod tym łączem.

