WhatsApp na iPhone’a dostaje nowe funkcje. Wśród nich tryb skupienia z iOS 15

WhatsApp na iPhone’a doczekał się ciekawej aktualizacji. Nowa wersja aplikacji, którą można już pobierać z poziomu sklepu App Store, ma numerek 22.2.75 i wprowadza pewne nowe funkcje. Wśród nich jest tryb skupienia z iOS 15, który teraz komunikator prawidłowo rozpoznaje. Na tym jednak nie koniec nowości.

Tryb skupienia to jedna z nowości wprowadzonych wraz z aktualizacją do iOS 15. Dzięki temu użytkownik może skoncentrować się na danej czynności. Problem jednak w tym, że komunikator WhatsApp do tej pory nie był w pełni kompatybilny z tą funkcją. Nowa aktualizacja aplikacji w końcu to zmienia.

Wśród nowości z WhatsApp na iPhone’y nie tylko tryb skupienia z iOS 15

Nowa wersja aplikacji WhatsApp wnosi też inne nowe funkcje. Wśród nich jest z pewnością możliwość pauzowania i wznawiania nagrywania dla wiadomości głosowych. Rozwiązanie było testowane od października 2021 r., a teraz jest udostępniane dla wszystkich użytkowników. Następnie mamy możliwość wyświetlania zdjęcia profilowego użytkownika po wysłaniu powiadomienia. To również nowość związana z systemem iOS 15. Na wsparcie dla iPadów nadal czekamy.

