Gmail na iPhone’y z iOS dostaje nowy widżet

Gmail na iPhone’y doczekał się nowego uaktualnienia. Aktualizacja aplikacji wprowadza nowy widżet. Tym razem wyświetla on trzy ostatnie wiadomości oraz przycisk do tworzenia e-maila. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten nowy widżet z aplikacji Gmail na urządzenia z systemem iOS.

Gmail na iPhone’y już wcześniej otrzymał specjalny widżet, który można dodać na ekranie domowym urządzenia z iOS. W ten sposób można uzyskać dostęp do przydatnych skrótów z tej aplikacji. Teraz Google zdecydowało się na wprowadzenie kolejnego elementu tego typu. Jak on się prezentuje? Rzućmy sobie na to okiem.

Nowy widżet z aplikacji Gmail na iPhone’y ma przycisk do tworzenia nowej wiadomości, który pojawił się już w tym pierwszym. Nowością jest podgląd trzech ostatnich e-maili. Ten wcześniejszy miał tylko licznik nieprzeczytanych elementów ze skrzynki odbiorczej oraz oferował funkcję wyszukiwania.

Nowy widżet w aktualizacji aplikacji Gmail na iPhone’y

Nowy widżet z aplikacji Gmail na iOS jest wprowadzany wraz z ostatnią aktualizacją aplikacji dystrybuowaną poprzez sklep App Store. Oznaczona ona jest numerkiem 6.0.211226 i można już ją pobierać poprzez oficjalny kanał. Możliwe, że Google dodało w niej coś jeszcze, ale firma w oficjalnym wykazie zmian jest bardzo oszczędna w informacje.

źródło