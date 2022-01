YouTube Music dostanie nowy kafelek w aplikacji na smartwatche z Wear OS

YouTube Music na smartwatche z Wear OS wkrótce otrzyma ciekawą nowość. Aplikacja dostanie nowy kafelek. Co on umożliwi? Będzie w stanie prezentować ostatnio odtwarzaną na zegarku muzykę. Plany Google związane z taką funkcjonalnością w aplikacji YouTube Music dla Wear OS ujawnia nam wersja z numerkiem 4.59.

YouTube Music to aplikacja, która początkowa trafiła na smartwatche z Wear OS 3, czyli zegarki z serii Samsung Galaxy Watch 4. Potem jednak Google zmniejszyło te wymagania i oprogramowanie stało się szerzej dostępne. Teraz dowiadujemy się, że w przygotowaniu jest ciekawa nowość i tą jest specjalny kafelek.

Ten nowy kafelek pozwoli na wgląd w YouTube Music do ostatnio odtwarzanej muzyki. Będzie to możliwe bezpośrednio z poziomu smartwatcha z systemem Wear OS. Poniżej widzicie zrzuty ekranowe, które prezentują podgląd dla tego elementu. Natomiast po prawej stronie widać jego tło. Funkcja nie jest na razie dostępna w aplikacji.

Kafelek z YouTube Music na smartwatche z Wear OS znaleziony w wersji 4.59

Rąbka tajemnicy związanego z taką funkcją dla aplikacji YouTube Music na smartwatche z platformą Wear OS ujawnia nam wersja z numerkiem 4.59. To tam doszukano się nowości. Kafelek powinien dawać szybki dostęp do ostatnio słuchanego albumu lub playlisty. Znajdzie się tam też przycisk do przeglądania.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło