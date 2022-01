Google Chrome 98 wprowadzi lepsze emoji. Zmiany już w wersji beta

Google Chrome 98 obecnie znajduje się w kanale beta i wprowadza pewne nowości. Zmiany obejmują emocji. Co nowego tutaj wprowadzono? Jest to nowy format dla emotek o nazwie COLRv1, który pozwala m.in. na zmniejszenie rozmiaru obrazków. Na razie modyfikacje znajdziemy w poglądowym wydaniu Google Chrome beta.

Google Chrome 98 beta został udostępniony do testów. Premiera finalnej wersji przeglądarki internetowej z tym numerkiem odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pierwsze nowości i zmiany z tej wersji, które obejmują emoji. Co nowego przygotowano?

Google w przeglądarce Chrome 98 wprowadziło nowy format dla obrazków emoji o nazwie COLRv1. Zapewnia on lepszą obsługę gradientów czy przekształceń. Ponadto umożliwia on ponowne wykorzystanie tych samych konturów dla pojedynczych emotek. To sprawia, że te w nowej wersji wyglądają lepiej oraz ostrzej.

Nowe emoji z Google Chrome 98 beta są też mniejsze

Zmiany obejmują także rozmiar obrazków emoji. Dzięki COLRv1 są one nawet pięciokrotnie mniejsze w porównaniu do map bitowych wykorzystywanych do tej pory. Na razie nowości znajdują się w Google Chrome beta, czyli poglądowej wersji popularnej przeglądarki i można je wypróbować w tym demo. Jednak wraz z finalną odsłoną z numerem 98 zostaną wprowadzone u wszystkich. Funkcja trafi do aplikacji mobilnej oraz wydania na desktopy.

