YouTube na telewizory w końcu dostaje uproszczone logowanie poprzez konta Google. Znika konieczność ręcznego wpisywania poświadczeń z użyciem klawiatury. Teraz jest to możliwe poprzez aplikację platformy. Wymogiem jest jedynie podłączenie telewizora z YouTube oraz telefonu do tej samej sieci Wi-Fi.

YouTube na telewizory pozwala na logowanie się z użyciem konta Google, którego używamy także na innych urządzeniach czy przeglądarce internetowej. Sam proces nie jest jednak wygodny. Przeciwnie, bo wymaga żmudnego wpisywania poświadczeń na klawiaturze. W końcu uległo to zmianie na duży plus.

Od teraz YouTube na telewizory umożliwia wygodne logowanie się kontem Google, które przechowujemy na innym urządzeniu. Na przykład smartfonie. Tam w aplikacji pojawia się monit w przypadku znalezienia Smart TV. Jego dotknięcie pozwoli na łatwe zalogowanie się tym samym loginem oraz hasłem. Możecie to zobaczyć na załączonych poniżej zrzutach ekranowych.

YouTube na telewizory ułatwia logowanie w tej samej sieci

W celu skorzystania z tego udogodnienia trzeba jednak spełnić pewien wymóg. Jest to konieczność podłączenia telewizora oraz smartfona z aplikacją YouTube do tej samej sieci Wi-Fi. Dopiero wtedy będzie to możliwe. Warto dodać, że nie ogranicza się to tylko do telefonów z Androidem. Funkcja działa także na iPhone’ach.

