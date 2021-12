Windows 11 wprowadza różne nowości i wśród nich są menu z efektem Acrylic. Czy podobny da się uzyskać w systemie operacyjnym Windows 10? Okazuje się, że tak i jest to możliwe z użyciem niewielkiej aplikacji o nazwie AcrylicMenus. Można ją pobrać za darmo i działa ona niemal z wszystkimi programami Win32.

Windows 11 to system operacyjny, w którym Microsoft wprowadził liczne nowości. Jest też nowy efekt Acrylic i te może zostać dodany do menu poszczególnych programów. Również tych dostępnych dla poprzednich okienek, czyli Windows 10. Pozwala na to niewielka aplikacja, którą można pobrać za darmo z platformy GitHub.

Ta aplikacją jest AcrylicMenus, która działa nie tylko z Windows 11, ale również poprzednimi okienkami. W ten sposób efekt Acrylic można dodać do menu poszczególnych programów uruchamianiach w systemach Microsoftu. Przykładowe efekty dostępne z użyciem tego oprogramowania widoczne są poniżej. Jest to delikatny efekt przezroczystości.

AcrylicMenus działa z aplikacjami dla Windows 11 i 10

Twórca AcrylicMenus twierdzi, że taki efekt można uzyskać niemal w każdym programie Win32 dla okienek. Stało się to możliwe za sprawą jednego z API, które wykorzystał deweloper. Oprogramowanie możecie pobrać na własne urządzenie udając się do linku źródłowego. Do działania wymagany jest Windows 10 w wersji 1903 lub nowsza edycja systemu.

