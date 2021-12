Android Auto w samochodach marki Tesla? Normalnie nie jest to możliwe, ale pojawiła się ciekawa aplikacja o nazwie TeslAA. Dzięki niej oprogramowanie marki Google można uruchamiać w autach elektrycznych formy Elona Muska poprzez przeglądarkę. Software dostępny jest za darmo.

Tesla używa we własnych samochodach elektrycznych oprogramowania opartego na Linuksie. Część kierowców pewnie chętnie widziałoby tam Android Auto, które ciągle jest rozwijane przez Google. Normalnie jego uruchomienie w tych autach nie jest jednak możliwe. To zmienia aplikacja o nazwie TeslAA.

Autorem nowego projektu jest deweloper Emil Borconi. Jego aplikacja TeslAA pozwala na uruchamianie Android Auto w samochodach marki Tesla i w zasadzie na tym można by było skończyć. Nie jest to rozwiązanie zastępujące oprogramowanie w tych pojazdach i wykorzystano tu obejście w postaci przeglądarki internetowej. Zobaczmy, jak to włączyć.

Tak uruchomisz Android Auto w samochodach marki Tesla

Użytkownicy aut marki Tesla muszą zainstalować na telefonie TeslAA i połączyć się z samochodem poprzez Bluetooth oraz hotspotem Wi-Fi. W przeglądarce internetowej należy wpisać adres www.androidwheels.com. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Android Auto zostanie uruchamiane na ekranie pojazdu. Warto jednak dodać, że oprogramowanie nie jest pozbawione błędów. Aplikacja kosztuje 23,99 zł i jest dostępna w Sklepie Play (link).

źródło: XDA-Developers