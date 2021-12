Google Maps dostanie nowy przycisk. Trwają testy w aplikacji

Google Maps otrzyma nową funkcję. Jest nią nowy przycisk i obecnie trwa program pilotażowy powiązany z tą nowością. Co dzięki temu zyskamy? Kontrolka umożliwi dokowanie danej lokalizacji na dole ekranu w specjalnym pasku aplikacji Google Maps. Pozwoli to na łatwiejsze przełączanie się pomiędzy różnymi miejscami.

Google Maps to bardzo popularna aplikacja, która cały czas jest rozwijana. Pewnie jednak nie raz mieliście problemy związane z wyszukiwaniem różnych miejsc. Ekran oprogramowania na smartfonach stawia tu ograniczenia, ale to się wkrótce zmieni. Testowany jest nowy przycisk, który ułatwi dokowanie na dole okna szukanych lokalizacji.

W Google Maps pojawił się nowy przycisk o nazwie dokuj u dołu. Dzięki niemu wyszukiwana lokalizacja może zostać przypięta w dolnej części ekranu do paska, co możecie zobaczyć na poniższej animacji. W ten sposób będzie można przypiąć dany element i rozpocząć szukanie kolejnego. Bardzo wygodna funkcja, której do tej pory z pewnością w aplikacji brakowało.

Nowy przycisk z Google Maps na razie w formie testu

Na razie jest to nowość, która znajduje się na etapie programu pilotażowego. Dostęp do tego przycisku i dolnego paska, gdzie znajdują się przypięte w ten sposób elementy, mają na razie nieliczni użytkownicy Google Maps. Z czasem funkcja zapewne zostanie wdrożona na stale, ale na to jeszcze przez jakiś czas poczekamy.

