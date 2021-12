Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp na Androida z logo Meta Platforms

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp i inne aplikacje firmy na Androida doczekały się przebrandowania. Wszystkie otrzymały logo Meta Platforms Inc. To część szerszych działań firmy związanych ze zmianą wizerunku marki. Zmiany dotyczą nie tylko aplikacji Facebook, Messenger, Instagram oraz WhatsApp.

Meta Platforms Inc. to nowa nazwa firmy założonej przez Marka Zuckerberga. Samo nowe logo w aplikacjach firmy zaczęło pojawiać się już wcześniej. Teraz dowiadujemy się, że przebrandowanie objęło platformy Facebook, Messenger, WhatsApp czy Instagram w wersjach na Androida. Dotyczy to oprogramowania dystrybuowanego poprzez sklep Google Play.

Zmian doszukał się serwis Android Police. Próba wyszukania powyższych aplikacji w Sklepie Play skutkuje informacją o nowym właścicielu. Tym już nie jest Facebook, a wspomniane Meta Platforms Inc. Widać to doskonale na poniższych zrzutach ekranowych udostępnionych przez źródło.

Logo Meta Platforms nie tylko w aplikacjach Facebook, Messenger, WhatsApp i Instagram

Warto dodać, że przebrandowaniem zostały objęte wszystkie aplikacje firmy na urządzenia pracujące pod kontrolą Androida. Nie tylko te najpopularniejsze, jak Facebook, Messenger czy WhatsApp. Te mniej znane również i dotyczy to także edycji Lite części z nich. Zmiana może nie jest zbyt istotna dla przeciętnego użytkownika, ale pamiętajmy, że wiąże się z większą inicjatywą w postaci metaverse.

źródło: AndroidPolice