Notatnik z Windows 11 został odświeżony. Microsoft udostępnił testerom nową aplikację. Ta wśród nowości ma dark mode, zaokrąglone narożniki czy nowe pole do podmieniania tekstu. Są też inne zmiany. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza Notatnik z Windows 11 oraz jak wygląda.

Windows 11 wprowadził odświeżone aplikacje, ale nie dotyczyło to wszystkich programów. Microsoft cały czas pracuje nad przystosowaniem do okienek części z nich. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest nowy Notatnik. Wprowadza on różne zmiany oraz nowości i wśród nich jest m.in. dark mode, czyli ciemny motyw.

Nowy Notatnik ma design inspirowany systemem Windows 11, a więc otrzymał zaokrąglone narożniki dla okien. Następnie mamy wspomniany dark mode, który można włączyć ręcznie lub też zdecydować się na zmiany dopasowane do środowiska pracy. Pojawia się także nowe pole do wyszukiwania i podmieniania tekstu oraz efekt Mica. Nowości widać na załączonych niżej zrzutach ekranowych.

Nowy Notatnik z Windows 11 z dark mode na razie dla testerów

Aplikacja nie jest jeszcze ogólnodostępna. Microsoft oddał ją w ręce członków programu niejawnych beta testów Windows 11. Na razie dostęp uzyskali ci, którzy znajdują się w kanale Dev. Nowy Notatnik zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników okienek dopiero w przyszłym roku.

