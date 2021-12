Sklep Play do tej pory nie miał opcji, która umożliwiała sprawdzenie aktualizacji dla tej konkretnej aplikacji. Odbywa się to automatycznie, ale Google postanowiło to zmienić. W sekcji ustawień dodano nowy przycisk. Dzięki niemu aktualizacje Sklepu Play na Androidzie staną się prostsze.

Sklep Play na urządzeniach z Androidem to miejsce, skąd pobieramy liczne aplikacje i gry. W ten sposób dostarczane są także ich aktualizacje. Co, jednak jeśli chcemy zaktualizować tę konkretną aplikację? Jak dobrze wiemy odbywa się to automatycznie, ale Google postanowiło tu zaradzić i dodało nowy przycisk.

W sekcji ustawienia Sklepu Play pojawił się nowy przycisk. Znajdziemy go po udaniu się w aplikacji do sekcji Ustawienia i Informacje. Nowa kontrolka pojawia się tuż pod wersją Sklepu Play. Ma ona postać zielonego przycisku o nazwie „Uaktualnij Sklep Play”. Obok znajduje się druga „Dowiedz się więcej”. Widać to na poniższym zrzucie ekranowym.

Sklep Play ma nowy przycisk do aktualizacji u nielicznych

Nie jest to jeszcze ogólnodostępna nowość. Wygląda na to, że Google włącza ten przycisk u wybranych użytkowników po stronie własnych serwerów. Tak więc wygląda to na jakiś program pilotażowy. Warto dodać, że widzą go nawet właściciele telefonów ze starszym systemem Android 10.

źródło: 9to5Google