Asystent Google otrzymał tryb samochodowy na wielu rynkach wiosną tego roku. Wcześniej funkcja została udostępniona w poglądowej wersji Preview. Teraz pojawia się kolejna nowość obejmująca skrót. W ten sposób ekran domowy Androida daje szybki dostęp do tej opcji. Zobaczmy, jak z tego skorzystać.

Tryb samochodowy do tej pory wymagał specjalnej komendy. Inaczej sytuacja wygląda w Android Auto, gdzie Asystent Google daje dostęp do funkcji także z poziomu szuflady aplikacji, gdzie znajduje się skrót. Teraz podobny dostaje ekran domowy na telefonach. W tym celu trzeba tylko go dodać. Cały proces widać na załączonych zrzutach ekranowych.

Asystent Google wyświetla skrót o tryb samochodowy na stronie aplikacji

Monit o dodanie tego skrótu dla trybu samochodowego z Asystenta Google jest wyświetlany na stronie aplikacji w trakcie jazdy. Jeśli nawet go pominiemy, to nic takiego się nie stanie. Powiadomienie nie przepadnie do momentu, aż użytkownik anuluje dodanie elementu. To tak na wypadek, gdyby ktoś to przegapił.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło: AndroidPolice