Nowy Microsoft Office inspirowany Windows 11 został zapowiedziany już latem tego roku. Teraz aplikacje są udostępniane. Co ważne również dla użytkowników komputerów z Windows 10. W tym przypadku nowy Microsoft Office nie zaoferuje jednak wszystkich efektów wizualnych.

Gigant z Redmond zapowiedział dużą aktualizację pakietu Microsoft Office latem tego roku. Wtedy ujawniono, że aplikacje otrzymają inspiracje związane z designem z systemu Windows 11. Teraz firma rozpoczęła szerzej udostępniać nowe oprogramowanie. Także w ręce użytkowników poprzednich okienek, czyli Windows 10.

Nowy Microsoft Office ma aplikacje z bardziej przejrzystym wyglądem oraz lżejszym akcentem kolorystycznym. Następnie mamy automatyczne dopasowanie do motywu wybranego w Windows 11 czy 10. To jednak można zmienić. Zmiany obejmują programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook. Ten ostatni wymaga jednak aktywacji nowego wyglądu w pozostałych składnikach.

Nowy Microsoft Office inspirowany Windows 11 w Windows 10 bez efektu Mica

Niedawno wspominaliśmy wam, że firma testuje w Wordzie efekt Mica dla tła. Zobaczą go tylko użytkownicy Windows 11 i w Windows 10 go nie uświadczymy, co warto mieć na uwadze. Nowy Office jest już udostępniany użytkownikom subskrypcji Microsoft 365 oraz wieczystej wersji z numerkiem 2021. Z informacji ujawnionych przez producenta wynika, że powinien być dostępny dla połowy z nich.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło