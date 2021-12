Apple wybrało najlepsze aplikacje i gry z App Store, które w 2021 roku cieszyły się największym zainteresowaniem użytkowników urządzeń z iOS. Na listach są TikTok, YouTube czy Instagram. Najlepszą płatną grą okazał się być Among Us!, a na iPadzie Minecraft. Rzućmy sobie okiem na listy The Best of App Store.