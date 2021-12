Xiaomi szykuje się do oficjalnej zapowiedzi nakładki MIUI 13, która ma zostać pokazana w tym miesiącu. Jej nadejście zwiastuje aktualizacja narzędzia MIUI Launcher w poglądowej wersji Alpha, gdzie pojawia się nowa animacja. Zobaczmy., co takiego się zmieniło.

Narzędzie MIUI Launcher dostało zmianę związaną z przygotowaniami pod kątem nakładki z numerkiem 13. Jest to subtelna animacja, która zastępuje dotychczasowe zachowanie. Pokazuje ona ikony ładowania prezentujące uruchamiającą się jeszcze aplikację. Z drugiej strony wyklucza to użytkowanie narzędzia do momentu, aż wszystko się włączy.

Narzędzie Xiaomi MIUI Launcher zwiastuje nadejście MIUI 13

Zmiany pojawiły się w aktualizacji MIUI Launcher z numerkiem v4.26.0.4048-11301642. Jest ona dostępna dla chińskiej wersji nakładki z numerkiem 12.5. Ponadto w poglądowej wersji beta. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę nowego oprogramowania chińskiej firmy. Wiemy, że będzie ono bazowało zarówno na Androidzie 12, jak i 11. To cieszy, bo dzięki temu uaktualnienie trafi na więcej telefonów.

