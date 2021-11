Aplikacja TikTok dostała funkcję Q&A wcześniej w tym roku. Jednak z czasem została ona wyłączona. Teraz Bytedance zdecydowało się na jej powrót. Przy okazji można zapraszać znajomych do udzielenia odpowiedzi. Ponadto TikTok tworzy coś na wzór Ask Me Anything z Reddita.

Platforma TikTok cały czas zyskuje na popularności i Bytedance szuka nowych sposobów na pozyskanie nowych użytkowników. Są też opcje, która pojawiają się w aplikacji i znikają. Taką na pewno jest Q&A dodane wcześniej w tym roku. Teraz ją przywrócono.

Funkcja Q&A została dodana w aplikacji TikTok na początku tego roku. Jednak kilka miesięcy później rozwiązanie zostało w tajemniczy sposób usunięte. Teraz jednak powraca. Mało tego, bo twórcy oprogramowania postanowili rozbudować sekcję o nowe opcje. Wśród nich jest możliwość wysyłania zaproszeń do znajomych. Ci następnie mogą udzielić odpowiedzi. Poza tym istnieje możliwość ograniczania widoczności w profilach użytkowników. Poniżej zrzuty ekranowe, gdzie widać też inną nowość.







Funkcja Q&A już jest i w drodze także Ask on TikTok

Twórcy aplikacji pracują też nad czymś, co nazwano Ask on TikTok. Będzie to funkcjonalnie zbliżone do Ask Me Anything, które znamy na przykład z platformy Reddit. W tym przypadku będzie to narzędzie otarte dla społeczności, które pozwoli na zadawanie różnych pytań.

