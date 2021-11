Samsung Internet to popularna przeglądarka wśród użytkowników urządzeń koreańskiej marki. W poglądowym wydaniu aplikacji pojawia się wyczekiwana funkcja. To dolny pasek adresu, który można wybrać zamiast tego górnego. Nowość pojawiał się w Samsung Internet beta.

Przeglądarka internetowa Samsung Internet to aplikacja, której nie trzeba przedstawiać właścicielom telefonów koreańskiej marki. Jest ona dostępna również w poglądowej wersji beta, gdzie użytkownicy mogą wypróbować nowe funkcje jeszcze przed innymi. Zanim te zostaną wdrożone do stabilnej odsłony oprogramowania. Taką nowością jest dolny pasek adresu.

Samsung Internet beta otrzymał do testów dolny pasek adresu, którym można zastąpić ten wyświetlany normalnie u góry okna przeglądarki. Trzeba go najpierw wybrać w ustawieniach. Widać to na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Opcja z pewnością przypadnie do gustu właścicielom telefonów z dużymi ekranami.

Dolny pasek adresu w Samsung Internet beta 16.0.2.15

Wspomniana nowość została wprowadzona w aplikacji Samsung Internet beta z numerkiem 16.0.2.15. To w tej wersji aplikacji można dokonać zmian. Za jakiś czas taka opcja zapewne zostanie wprowadzona do finalnej wersji przeglądarki. To kwestia kilku najbliższych tygodni. Pojawiły się także inne nowości. Są nimi możliwość grupowania kart oraz priorytet dla połączeń z użyciem HTTPS.

