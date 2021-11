Spotify to kolejna platforma, która w jakimś stopniu kopiuje aplikację TikTok. Dotyczy to wyświetlania wideo, gdzie w poglądowej wersji oprogramowania zdecydowano się na pionowy feed. Taka zmiana została dostrzeżona w aplikacji Spotify beta na urządzenia z systemem iOS.

TikTok to platforma, która odniosła wielki sukces. Krótkie formy filmów przypadły do gustu milionom osób i to sprawiło, że aplikacja ByteDance cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Spotify doszło więc do wniosku, że można coś z stąd „podkraść”. Padło na pionowe wideo, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów oprogramowania.

Nowość dostrzeżono w poglądowej wersji Spotify beta na urządzenia z systemem iOS. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać poprzez TestFlight. To tutaj pojawia się feed z wideo wyświetlanymi pionowo. To oznacza, że nawigacja odbywa się palcem poprzez przesuwanie do góry lub w dół. TikTok ma to rozwiązane podobnie.

Spotify beta na iOS to nie tylko pionowe wideo zapożyczone z aplikacji TikTok

Warto dodać, że w aplikacji Spotify beta na iOS dostrzeżono jeszcze jedną nowość. Tym razem związaną z paskiem dolnym, gdzie znajdują się przyciski nawigacji. Normalnie znajdziemy tu trzy kontrolki, ale Szwedzi w poglądowej wersji dodali czwarty. Tym jest Odkrywaj, który widać poniżej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło